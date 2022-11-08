Казанец выиграл чемпионат России по ВМХ-фристайлу в Москве

Спортсмен проявил себя в олимпийской дисциплине «парк». Фото: Федерация велосипедного спорта России

Подведены итоги чемпионата России по ВМХ-фристайлу, который состоялся в Москве. Первое место в олимпийской дисциплине «парк» получил уроженец Казани Ирек Ризаев, который набрал 92 балла. Следом идут Никита Фоминов (91,16) и Арсений Любишкин (90,75), сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта страны.

Отметим, что в августе казанец становился победителем чемпионата России по велосипедному спорту ВМХ в дисциплине фристайл в рампе. Спортсмен также является чемпионом страны по BMX-фристайлу 2016 и 2017 годов.

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