Солдатам пожелали хорошей службы. Фото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов

Утром во вторник, 8 ноября, в Набережных Челнах состоялась отправка молодых людей на срочную службу в армию. Призыв коснулся более 250 местных жителей. Провожать их пришли не только родные и друзья, но и местный венком Рашид Ильясов с и.о. председателя призывной комиссией Ильей Зуевым.

Солдатам пожелали хорошей службы.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках осеннего призыва из Татарстана на службу в армию будут отправлены около трех тысяч человек.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram