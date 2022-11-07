В Чувашии за обман 122 человек членов ОПГ приговорили к 15,5 годам колонии

Вынесенный им приговор пока не вступил в законную силу. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Трех членов ОПГ в возрасте от 27 до 31 года, которых чувашские правоохранители поймали в Санкт-Петербурге, суд признал виновными в мошенничестве со смартфонами. Так, одного приговорили к 6, другого к 5, а третьего к 4,5 годам колонии общего режима. Кроме того, они будут выплатить штрафы в размере от 200 до 500 тысяч рублей, сообщает следственный комитет Чувашии.

- Данный приговор пока не вступил в законную силу, - также отметили в ведомстве. - На имущество фигурантов дела стоимостью более 2,5 миллионов рублей был наложен арест. Причиненный потерпевшим ущерб был в итоге полностью возмещен еще на стадии предварительного следствия.

Как было в итоге доказано, с 2018 по 2021 года криминальная троица, проживая в Санкт-Петербурге, действуя в составе организованной преступной группы, создали в интернете сайты по продаже смартфонов, причем по очень выгодной цене. От клиентов не было отбоя. 122 человека – жители Чувашии и других регионов России, поверили в щедрых продавцов и заказали у них смартфонов на сумму более 1,24 миллиона рублей. Вот только после оплаты посылки на почте вместо своего заказа люди видели в коробке откровенно дешевые смартфоны или уже явно бывшие в употреблении или вообще другой марки.

Вскоре по жалобам потерпевших было возбуждено уголовное дело. Чувашским правоохранителям удалось выйти на след членов ОПГ и задержать их в Северной столице. Так, было проведено 16 обысков, в результате которых было найдено и изъято 30 сотовых телефонов, компьютеры, оргтехника, банковские карты, почтовые извещения и наличные деньги на сумму 200 тысяч рублей.

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