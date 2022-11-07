В Марий Эл назначили министров и зампредседателей республиканского правительства

Речь идет о четырех министрах и пятерых заместителях председателя правительства. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 7 ноября, глава Марий Эл Юрий Зайцев назначил новых министров и зам председателей местного правительства. Свои решения он закрепил в соответствующих указах.

Итак, министром культуры стал Константин Иванов. Министерством транспорта все также руководит Александр Герасименко, а министерством сельского хозяйства - Андрей Кондратенко. В свою очередь министром государственного имущества региона назначили Алексея Плотникова

Кроме того, выбраны три заместителя председателя правительства Марий Эл: Дмитрий Троицкий, Александр Сальников и Степан Воронцов. Должности первых заместителей займут Евгений Кузьмин и Михаил Васютин.

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