В скверах Казани за лето 2022 года установили 100 новых скамеек

Также там обновили и пешеходные дорожки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На балансе комитета внешнего благоустройства Исполкома Казани сейчас насчитывается более 120 общественных пространств. В 25 из них летом 2022 года обновили места отдыха. Это, в том числе, скверы им.Орджоникидзе, «Дубовый кордон», пространства на улицах Гагарина и Волгоградская, а также на проспекте Ибрагимова. Там, в частности, было установлено 100 новых скамеек и 150 урн для мусора. А уже существующие привели в порядок и покрасили.

Также этим летом в общественных пространствах Казани установили около 50 единиц детского и спортивного оборудования. Они, например, появились в саду «Эрмитаж», в скверах Сурикова, «Филармония», сквере Славы на улице Зорге, в парке Молодоженов и у озера Малое Чуйково, сообщает комитет внешнего благоустройства города.

Кроме того, за летние месяцы рабочие успели отремонтировать дорожки около памятника «Тайказан», в парках Тысячелетия и Петрова, в скверах Тукая, «Тебриз» и на улице Лукницкого.

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