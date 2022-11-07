Казанцы сказали, сколько денег им нужно, чтобы чувствовать себя счастливыми

В общем же россиянам для счастья нужно по 205 тысяч рублей в месяц. Фото: Евгения ГУСЕВА

В октябре 2022 года жители Казани заявили, что для счастья им необходимо получать по 175 тысяч рублей в месяц. По сравнению с опросом, который проводился полгода назад все тем же порталом Superjob, эта сумма не изменилась. Хотя в соседних Набережных Челнах требования горожан увеличились на 11 тысяч рублей.

Отметим, что, согласно исследованию проведенному исследованию, мужчинам для счастья нужно больше денег, чем женщинам. Запросы также растут с возрастом участников опроса и с увеличением их дохода.

В среднем же россиянам для счастья нужно получать по 205 тысяч рублей в месяц.

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