В 2022 году Россельхозбанк поддержал татарстанских фермеров на 435 млн рублей

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В 2022 году крестьянско-фермерские хозяйства Республики Татарстан получили от Россельхозбанка кредитов на общую сумму 435 млн рублей. Об этом сообщила директор Татарстанского регионального филиала банка Ляля Кудерметова на заседании Совета и Президиума АККОР РТ, которое прошло в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ.

- КФХ ¬выдано 435 млн рублей, в том числе на проведение сезонно-полевых работ – 333 млн рублей. По данным Минсельхоза республики, банк является лидером в кредитовании КФХ с долей 79%. На текущий день в банке расчетные счета имеет 991 КФХ, – рассказала Ляля Кудерметова.

Директор также отметила значимые достижения экосистемы банка Свое, которая предоставляет доступ предприятиям АПК к целому ряду сервисов и ресурсов, необходимых для эффективного ведения сельскохозяйственного бизнеса. На сегодняшний день количество пользователей всей экосистемы из Татарстана превышает 1400.

Особое внимание Ляля Кудерметова обратила на две площадки экосистемы: Свое Фермерство и Свое Родное. Платформа Свое Фермерство объединяет маркетплейс сельскохозяйственных товаров, услуги и сервисы для эффективного ведения агробизнеса объединены в маркетплейс Свое Родное помогает аграриям в реализации натуральных фермерских продуктов. Сегодня на ней онлайн можно приобрести более 1300 видов продуктов от 104 татарстанских сельхозпроизводителей.

Директор филиала также рассказала о реализации в регионе образовательного проекта «Школа фермера», который направлен на популяризацию фермерского движения и содействие созданию эффективного агробизнеса с нуля. За две волны обучения выпускниками стали 64 слушателя, сейчас дополнительные знания о фермерском деле получают еще 40 человек.

- Уверена, что выпускники проекта, повысив финансовую грамотность и совершенствуя бизнес на селе, помогут в развитии сельских территорий и в целом сельского хозяйства республики, – подчеркнула Ляля Кудерметова.

СПРАВКА

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.