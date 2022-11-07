Все финансовые расходы возьмут на себя «Ассоциация средних медицинских работников Марий Эл» и медколледж. Фото: Алексей БУЛАТОВ

У здания медицинского колледжа в Йошкар-Оле установят монумент «Медикам Марий Эл». Соответствующее решение приняли депутаты Горсобрания на внеочередной сессии.

Памятник возведут в честь знака признания труда медработников, а также уважения к ним. Все финансовые расходы по проектированию, изготовлению, установке и техническому обслуживанию объекта возьмут на себя региональная общественная организация «Ассоциация средних медицинских работников Марий Эл» и медицинский колледж города.

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