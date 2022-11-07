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НовостиОбщество7 ноября 2022 13:02

Для счастья жителям Набережных Челнов нужно получать по 178 тысяч рублей в месяц

За полгода желаемая горожанами сумма выросла на 11 тысяч рублей
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Мужчинам для ощущения счастья нужно денег больше, чем женщинам.

Мужчинам для ощущения счастья нужно денег больше, чем женщинам.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жители Набережных Челнов заявили, что для счастья им необходимо зарабатывать по 178 тысяч рублей в месяц. Это на 11 тысяч рублей больше, чем они хотели полгода назад - в апреле, говорится в исследовании SuperJob.

В общем же по России за шесть месяцев желаемая людьми сумма выросла на 8% - до 205 тысяч рублей в месяц. Мужчинам для ощущения счастья нужно больше денег, чем женщинам - 226 и 182 тысячи рублей соответственно. Молодежи для того же этого достаточно и 150 тысяч рублей в месяц.

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