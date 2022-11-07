Для счастья жителям Набережных Челнов нужно получать по 178 тысяч рублей в месяц

Мужчинам для ощущения счастья нужно денег больше, чем женщинам. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жители Набережных Челнов заявили, что для счастья им необходимо зарабатывать по 178 тысяч рублей в месяц. Это на 11 тысяч рублей больше, чем они хотели полгода назад - в апреле, говорится в исследовании SuperJob.

В общем же по России за шесть месяцев желаемая людьми сумма выросла на 8% - до 205 тысяч рублей в месяц. Мужчинам для ощущения счастья нужно больше денег, чем женщинам - 226 и 182 тысячи рублей соответственно. Молодежи для того же этого достаточно и 150 тысяч рублей в месяц.

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