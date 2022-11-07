Для предпринимателей Татарстана проведут бесплатный вебинар на тему автоматизированная «упрощенка»

Фото: Иван ВИСЛОВ

Для малого и среднего бизнеса с 1 июля 2022 года на территории Татарстана, Москвы, Московской и Калужской областей введен новый специальный налоговый режим — автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН).

Федеральная налоговая служба уделяет большое внимание повышению удобства взаимодействия предпринимателей с государственными структурами. И налоговый режим АУСН — тому пример. Совместно с банками, участвующими в эксперименте, Федеральная налоговая служба освободила бизнес от необходимости расчета налогов и обязанности представлять значительное количество отчетов в налоговую и внебюджетные фонды, позволяя заниматься развитием своего дела.

Обо всех нюансах применения АУСН предприниматели Татарстана смогут узнать на вебинаре, который состоится 8 ноября 2022 года в 10.00 по ссылке. Вебинар бесплатный, принять участие в нем может любой желающий.

Программа вебинара:

1. Новый специальный налоговый режим АУСН и его преимущества.

2. Особенности перехода на АУСН и возврат к иным режимам налогообложения.

3. Иные актуальные вопросы, связанные с новым налоговым режимом.

4. Демонстрация личного кабинета.