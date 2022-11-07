Надои выше, труд легче: ученики «Школы фермера» изучили опыт роботизации ферм

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Теоретические знания по технологиям доения коров участники «Школы фермера» Россельхозбанка закрепили на практике. В ходе выездных занятий слушатели подгруппы «Скотоводство» изучили опыт успешных фермерских хозяйств Республики Татарстан.

О том, как автоматизировать молочное производство, участники узнали на роботизированном молочном комплексе КФХ «Мухаметшин З.З.» в Сабинском районе РТ. Слушателям курса показали роботов, отвечающих за доение, кормление животных, уборку стойл и кормушек. Кроме того, рассказали об особенностях технологии содержания и выращивания молодняка, создания и регулировки микроклимата на ферме.

- Признаться честно, был приятно удивлен тем, что на наших молочных фермах используются такие современные технологии. Роботы позволяют повысить надои молока в разы, а трудозатраты – снизить. Данный опыт обязательно использую у себя в будущем хозяйстве, – поделился впечатлениями слушатель «Школы фермера» Азат Гапсаламов.

Особенности содержания молочного скота слушатели подгруппы «Скотоводство» уже изучили в ходе посещения животноводческого комплекса «Левашово» в Алексеевском районе. Участникам наглядно показали механизм заготовки кормов, технологию содержания и выращивания телят, систему ветрозащитных штор коровника. Также слушатели посетили родильное отделение, доильный зал, кормоцех.

Полученные знания слушатели будут применять в подготовке и защите бизнес-проектов, по итогам защиты которых получат диплом государственного образца по программе дополнительного образования «Агробизнес фермерского хозяйства». Обучение в «Школе фермера» проводится на базе Казанского государственного аграрного университета при финансовой поддержке Россельхозбанка и содействии Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

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