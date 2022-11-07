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НовостиОбщество7 ноября 2022 12:10

В Госдуме поддержали принятый в Татарстане закон о запрете продажи энергетиков и зажигалок детям

Там считают, что такие ограничения должны распространиться по всей России
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
На данный момент похожие законы действуют в 40 регионах страны.

На данный момент похожие законы действуют в 40 регионах страны.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Государственной думе России поддержали принятый в Татарстане закон о запрете продажи энергетиков и зажигалок несовершеннолетним. Как сообщает «Парламентская газета», депутаты считают, что подобные ограничения должны распространиться по всей стране. На данный момент они действуют в 40 регионах.

Напомним, 2 ноября, глава Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о запрете продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков и товаров, которые содержат сжиженный газ. Он вступит в силу 12 ноября. Нарушителей ждет административное наказание в виде штрафа в размере от трех до 150 тысяч рублей.

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