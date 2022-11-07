Глава татарстанского «Электроспецмонтажа» ответит перед судом за сокрытие миллионов рублей

По версии следствия, преступление произошло в 2020 году. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего управляющего директора АО «Электроспецмонтаж» из Набережных Челнов. Он обвиняется в сокрытии 6,5 миллиона рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налогов и страховых взносов. По версии следствия, преступление произошло в 2020 году.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. В скором времени перед судом предстанет и сам обвиняемый, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.

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