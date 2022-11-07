С начала года на пособия при рождении ребенка в Татарстане выделили 78,5 миллиона рублей

Для получения пособия необходимо подать заявление в клиентскую службу ПФР или в МФЦ. Фото: Олег ЗОЛОТО

С начала года единовременное пособие при рождении ребенка в Татарстане получили более четырех тысяч семей. Общая сумма выплат составила около 78,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда России по республике.

Единовременная выплата в размере 20,5 тысячи рублей на каждого ребенка предоставляется неработающему родителю, опекуну, усыновителю или приемному родителю. При этом получатель может проходить очное обучение в образовательном учреждении. Тем, кто трудоустроен, деньги выплачиваются по месту работы.

Отметим, для получения пособия необходимо подать заявление в клиентскую службу ПФР или в МФЦ. Сделать это нужно не позднее чем через шесть месяцев после рождения ребенка. Обращение рассматривается в течение 10 дней.

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