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НовостиОбщество7 ноября 2022 11:19

В рамках частичной мобилизации из Набережных Челнов на службу отправили более 800 человек

В эту цифру не вошли добровольцы, которые стали частью батальонов «Алга» и «Тимер»
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Некоторые из бойцов уже проходят боевое слаживание.

Некоторые из бойцов уже проходят боевое слаживание.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что с начала частичной мобилизации из Набережных Челнов на службу были отправлены более 800 человек. Об этом в понедельник, 7 ноября, в ходе еженедельного совещания в Исполкоме города заявил мэр Наиль Магдеев.

По его словам, в эту цифру не вошли добровольцы, которые стали частью батальонов «Алга» и «Тимер».

Напомним, ранее сообщалось, что с начала частичной мобилизации из Нижнекамска на службу отправили более 500 человек.

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