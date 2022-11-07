В рамках частичной мобилизации из Набережных Челнов на службу отправили более 800 человек

Некоторые из бойцов уже проходят боевое слаживание.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Стало известно, что с начала частичной мобилизации из Набережных Челнов на службу были отправлены более 800 человек. Об этом в понедельник, 7 ноября, в ходе еженедельного совещания в Исполкоме города заявил мэр Наиль Магдеев.
По его словам, в эту цифру не вошли добровольцы, которые стали частью батальонов «Алга» и «Тимер».
Напомним, ранее сообщалось, что с начала частичной мобилизации из Нижнекамска на службу отправили более 500 человек.
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