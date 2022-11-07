В Марий Эл осудили подростка, совершившего кражи на общую сумму более 65 тысяч рублей

Часть украденного удалось вернуть потерпевшим. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Марий Эл осудили 14-летнего подростка, совершавшившего шесть краж в деревнях Горномарийского района в период с марта по май текущего года. Установлено, что он проникал в дома и бани, после чего выносил оттуда имущество.

Среди прочего парень украл пару бензомоторных пил, золотое обручальное кольцо, телевизор, газовый баллон и деньги. Общая сумма причиненного им ущерба составила более 65 тысяч рублей. Часть вещей после задержания злоумышленника удалось вернуть владельцам.

Суд приговорил подростка к 2,5 годам лишения свободы с условно испытательным сроком в два года. Парень обязан продолжать обучение. Ему запрещено менять постоянное место жительства, без уведомления специализированного госоргана, сообщили в СУ СКР по Марий Эл.

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