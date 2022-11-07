За девять месяцев жители Марий Эл пожаловались на шум в Роспотребнадзор 55 раз

В адрес одного из нарушителей был выписан штраф. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Стло известно, что за девять месяцев 2022 года сотрудниками Роспотребнадзора Марий Эл было рассмотрено 55 письменных обращений граждан с жалобами на шум. Правда вот нарушения подтвердились лишь в 15 случаях.

В итоге на одно должностное лицо был наложен штраф в размере 1 000 рублей. В адрес юридического лица внесли представление об устранении причин создания шума. Хозяйствующим субъектам же были вынесены 14 предостережений.

В Управлении заметили, что они не занимаются измерением уровня шума. При нарушениях правил совместного проживания или проведения различных работ, равно как и при неадекватном поведении граждан в период с 22:00 до 6:00 необходимо обращаться к правоохранителям.

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