Житель Набережных Челнов признался в расправе над новым сожителем своей бывшей жены

Преступление произошло 5 ноября у одного из домов по проспекту Сююмбике. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

43-летний житель Набережных Челнов подозревается в убийстве. По версии следствия, 5 ноября он, будучи пьяным, позвонил экс-супруге, после чего они встретились у одного из домов по проспекту Сююмбике. Утверждается, что женщина пришла в компании нового сожителя. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник несколько раз ударил потерпевшего ножом.

Прохожие помогли раненому мужчине дойти до дома, но спустя время он скончался.

Свою вину подозреваемый признал. Следствие хочет, чтобы на время расследования уголовного дела он был помещен в СИЗО.

- Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.

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