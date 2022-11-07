Мэр Казани призвал уделить особое внимание патриотическому воспитанию молодежи

Гражданское самосознание можно развить лишь постепенно, в комплексе с окружающей обстановкой, считает градоначальник. Фото: kzn.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин призвал уделить особое внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Это особенно важным во время проведения спецоперации на Украине, отметил он в ходе еженедельного совещания в Исполкоме города.

По словам градоначальника, патриотическое воспитание - задача, требующая детальной разработки. Гражданское самосознание можно развить лишь постепенно и в комплексе с окружающей обстановкой. Необходимо любить свой дом, двор, город, а также гордится трудом горожан, которые занимаются улучшением благосостояния Родины, считает Метшин.

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