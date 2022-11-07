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НовостиОбщество7 ноября 2022 9:49

Новым прокурором Агрызского района Татарстана стал Александр Непомнящий

В этом статусе его уже представил руководитель надзорного ведомства республики Илдус Нафиков
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Ранее он работал зам прокурора Верхнеуслонского района республики.

Ранее он работал зам прокурора Верхнеуслонского района республики.

Фото: прокуратура Татарстана

7 ноября коллективу прокуратуры Агрызского района руководитель надзорного ведомства Татарстана Илдус Нафиков представил их нового начальника – младшего советника юстиции Александра Непомнящего.

Отметим, его предшественник покинул данный пост, чтобы возглавить прокуратуру Тетюшского района Татарстана.

Известно, что 34-летний Александр Непомнящий родился в Ульяновске. Окончил Казанский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция». Начинал свою карьеру в прокуратуре в отделе по надзору за процессуальной деятельностью следственного комитета Татарстана. До нового назначения работал зам прокурора Верхнеуслонского района.

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