Новым прокурором Агрызского района Татарстана стал Александр Непомнящий

Ранее он работал зам прокурора Верхнеуслонского района республики. Фото: прокуратура Татарстана

7 ноября коллективу прокуратуры Агрызского района руководитель надзорного ведомства Татарстана Илдус Нафиков представил их нового начальника – младшего советника юстиции Александра Непомнящего.

Отметим, его предшественник покинул данный пост, чтобы возглавить прокуратуру Тетюшского района Татарстана.

Известно, что 34-летний Александр Непомнящий родился в Ульяновске. Окончил Казанский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция». Начинал свою карьеру в прокуратуре в отделе по надзору за процессуальной деятельностью следственного комитета Татарстана. До нового назначения работал зам прокурора Верхнеуслонского района.

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