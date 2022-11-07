Педиатр Николай Зотов из Набережных Челнов отправлен в зону спецоперации

Коллеги гордятся врачом и желают ему самого лучшего. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известного в Набережных Челнах педиатра, главврача частной скорой помощи Николая Зотова направили в зону спецоперации. Ранее туда же командировали его сводного брата Дениса Дуткина.

Отец Николая, бывший главный педиатр Набережных Челнов Алексей Зотов рассказал «Челнинским известиям», что договорился списываться с сыном раз в месяц. Для спокойства отцу достаточно сообщения «У меня все нормально».

Напомним, ранее Николай Зотов составил список того, что обязательно должно быть в аптечке военнослужащего. В перечень вошли 16 позиций.

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