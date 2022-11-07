«Мы не имеем права отбирать у детей праздник»: Новый год в Набережных Челнах пройдет в штатном режиме

В Набережных Челнах идет подготовка к празднованию Нового года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новогодние мероприятия в Набережных Челнах, в частности для детей, пройдут без изменений. Об этом 7 ноября на совещании в местном Исполкоме заявил мэр города Наиль Магдеев.

- Ничего не упрощаем. Новый год проводим. Все детские утренники проводятся в штатном режиме. Мы не имеем права отбирать у детей этот праздник, - заявил градоначальник.

В свою очередь заместитель руководителя Исполкома города Илья Зуев доложил, что в Набережных Челнах подготовка к Новому году идет полным ходом: устанавливают главную елку и украшают улицы гирляндами.

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