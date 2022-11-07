Нормативы комплекса ГТО сдали более полумиллиона жителей Татарстана

На данный момент в республике действуют 55 центров тестирования ГТО. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Татарстане сдали 553,9 тысячи человек. 82,2 тысячи из них получили золотой знак, 102,7 тысячи - серебряный, а 106,1 тысячи - бронзовый.

В ТОП-10 сильнейших районов в области развития комплектов ГТО включили: Буинский, Дрожжановский, Сабинский, Алексеевский, Азнакаевский, Спасский, Балтасинский, Сармановский, Апастовский и Новошешминский районы.

Отметим, что на данный момент в республике действуют 55 центров тестирования ГТО. Еще шесть планируется открыть в 2022 году. Они расположатся в Альметьевском, Кайбицком, Лениногорском, Рыбно-Слободском, Тетюшском и Верхнеуслонском районах. Работы будут проводиться в рамках национального проекта «Демография», сообщили в Минэкономики региона.

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