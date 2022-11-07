Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 ноября 2022 8:47

Умер Наиль Нурмухаметов, почетный гражданин Набережных Челнов и экс-заместитель гендиректора «КАМАЗа»

Ему было 74 года
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Прощание состоится 7 ноября в 12:00 на православном кладбище.

Прощание состоится 7 ноября в 12:00 на православном кладбище.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно о смерти почетного гражданина Набережных Челнов и экс-заместителя гендиректора ПАО «КАМАЗ» Наиля Нурмухаметова. Его не стало на 75-м году жизни, сообщают бывшие коллеги.

Прощание с Нурмухаетовым состоится 7 ноября в 12:00 на православном кладбище города. Там же его после и похоронят.

Причины смерти мужчины не уточняются.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram