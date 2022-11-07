Умер Наиль Нурмухаметов, почетный гражданин Набережных Челнов и экс-заместитель гендиректора «КАМАЗа»

Прощание состоится 7 ноября в 12:00 на православном кладбище. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно о смерти почетного гражданина Набережных Челнов и экс-заместителя гендиректора ПАО «КАМАЗ» Наиля Нурмухаметова. Его не стало на 75-м году жизни, сообщают бывшие коллеги.

Прощание с Нурмухаетовым состоится 7 ноября в 12:00 на православном кладбище города. Там же его после и похоронят.

Причины смерти мужчины не уточняются.

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