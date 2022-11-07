К своему дню рождения Тинчуринский театр открывает Гостевую комнату

Фото: пресс-служба театра им.Тинчурина

Татарский государственный театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина запускает новый проект. 6 ноября – в день рождения театра – откроется Гостевая комната для зрителей. Основная цель проекта – привлечь в театр семьи с детьми, молодежь и, в целом, привлечение новой аудитории.

Гостевая комната оборудована отдельными столами с удобными диванами, где можно выпить свежесваренный кофе или чай, провести время до спектакля за приятной беседой, сделать красивые фотографии на память, воспользоваться бесплатным вайфай, зарядить свои гаджеты и пр.

Фото: пресс-служба театра им.Тинчурина

В Гостевой комнате также можно будет проводить различные рабочие встречи, презентации своих проектов, отмечать дни рождения и другие праздники.

По запросу зрителей в Гостевой комнате можно будет организовать творческие встречи с артистами театра. Можно оставить предварительную заявку на горячие блюда, приготовленные с соблюдением стандартов халяль.

Для того, чтобы воспользоваться Гостевой комнатой, необходимо приобрести билет с опцией «Все включено» на любой спектакль с 5 по 14 места на 6 ряду. Продажа таких билетов стартовала на спектакль 11 ноября. Телефон для заявок: 8 (843) 236-66-96.