Юлиана Петрова посвятила очередную встречу цикла «Парфюмология» своему любимому парфюмерному дому - Serge Lutens

Фото: Александра Татаркина

Юлиана Петрова, бизнес-леди, известный в городе event-организатор и знаток парфюма посвятила очередную встречу цикла «Парфюмология» своему любимому парфюмерному дому - Serge Lutens, когда гости дегустировали ароматы одного автора и знакомились с концепцией его творчества.

Фото: Александра Татаркина

Спикером мероприятия выступила эксперт в beauty-индустрии, директор Школы макияжа «БьютиКласс», гример и официальный представитель по Татарстану марки селективной парфюмерии «Serge Lutens» (2010-2013гг) Эльвира Петрова. С особой любовью Эльвира рассказала присутствующим о биографии Serge Lutens, его удивительном творческом пути, увлечениях и вкладе в мировую парфюмерную моду. Как человек, также влюбленный в ароматы Serge Lutens, Эльвира с вдохновением представляла знаковые события из жизни маэстро, сопровождая свой рассказ дегустацией его самых знаковых ароматов. Особый интерес гостей вызвало интервью Serge Lutens, где он раскрыл свои принципы, идеи и ценности, которые отразились в его духах, их названиях, форме флаконов, упаковке и рекламе. «Feminite du bois», «Аmbre sultan», «Сhergui», «Аrabie», «Five o’ clock au gingembre», «Jeux de peau», «Сlair de musc» – каждый аромат со своим характером и философией - погружает в необыкновенный мир талантливого парфюмера вне моды и вне времени. Гости смогли перенестись из родной для Serge Lutens Франции в знойный Марокко, аристократичную Великобританию и загадочную Японию.

Фото: Александра Татаркина

Никто не остался равнодушным! Гости дегустировали ароматы снова и снова, восхищаясь и поражаясь удивительным сочетаниям и сложными композициями.

Этот замечательный вечер состоялся при участии магазина парфюмерии и косметики ИЛЬ ДЕ БОТЭ, предоставившего для дегустации парфюм от Serge Lutens. Директор магазина Наталья Кольцова пригласила всех гостей мероприятия во вновь открывшейся магазин в ТРЦ МЕГА за эксклюзивными ароматами Serge Lutens и другими любимыми духами и косметикой.

Фото: Александра Татаркина

Также партнером этой встречи цикла стал институт красоты BABOR, который предлагает косметику нового поколения, обеспечивая видимые результаты. Амбассадор институты красоты BABOR Регина Разина выступила с презентацией средств по уходу за кожей и декоративной косметики, а также выполнила экспресс-макияж для желающих гостей.

Гостеприимным пространством, принимающим Парфюмологию в этот раз, выступил рестобар «Солома» - новое заведение, экопроект, где предметы интерьера сделаны из вторсырья или куплены с рук, с европейской и паназиатской кухней.

Как и всегда у Юлианы, гости смогли не только получить эстетическое удовольствие от мира парфюма, но и получить полезную информацию о здоровье и красоте, приобщиться к самым новым методикам в этой сфере. Так, «Центр здоровья и красоты СТ» предлагал желающим вечера экспресс-массаж, а специалисты центра рассказали об услугах по общему оздоровлению организма, укреплению иммунитета, профилактике вирусных заболеваний, восстановлению после болезней и похудению.

Компания «Эролайф» порадовала гостей вечера удивительным шоколадом, провела дегустацию духов с феромонами, подчеркнув важность интимной жизни для взрослых людей, повышения ее качества с помощью качественной сертифицированной продукции, а компания «Seahava» продолжила знакомить гостей вечера с уникальной продукцией на основе солей мертвого моря.

Получать удовольствие от жизни, наслаждаясь прекрасными духами, качественной косметикой, полезными продуктами невозможно без вкусного кофе! Кофейня «Кофе с толком» знает в этом толк как никто, предлагая лучшие сорта и купажи для истинных любителей.

Как всегда, для гостей были подготовлены миниатюры модных ароматов от бренда косметики и парфюмерии «S Parfum&Cosmetics».

Настроение вечера поддерживала настойка на черносливе от АО Татспиртпром и лимонады от «Сестрицы», в качестве партнеров выступили Казанский ТЮЗ, магазин полезных продуктов и натуральной косметики «Молодо Зелено» и компания «АВС КОЛОР».

Фото: Александра Татаркина

Цикл встреч «Парфюмология» продолжается и в ноябре всех любителей парфюма вновь ждет встреча с этим волшебным волнующим миром!