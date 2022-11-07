С января по сентябрь объем ритуальных услуг в Татарстане составил 2,2 миллиарда рублей

В сентябре объем ритуальных услуг в республике составил еще 285,2 миллиона рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стало известно, что в период с января по сентября объем ритуальных услуг в Татарстане составил 2,2 миллиарда рублей. Это на 9,1% больше, чем было за аналогичный период 2021 года, и 5,7% от общего охвата платных услуг в 2022, сообщает Татарстанстат.

В сентябре объем ритуальных услуг в республике составил еще 285,2 миллиона рублей. Эта цифра на 3,4% меньше той, что была в сентябре 2021 года.

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