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НовостиОбщество7 ноября 2022 7:42

В казанском ТЦ «Южный» закрылся мобильный пункт вакцинации от COVID-19

Сделать прививку по-прежему можно в поликлиниках по месту жительства
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
В ночное время привиться от коронавируса можно в горбольнице №7.

В ночное время привиться от коронавируса можно в горбольнице №7.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 7 ноября, свою работу прекратил пункт вакцинации от COVID-19 в казанском торговом центре «Южный» на проспекте Победы. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения города.

Отметим, что с августа первым компонентом вакцины там привились 2 833 человека, вторым - 1 651. От группа в данной точке вакцинировались 874 человека.

Напомним, привиться от гриппа и коронавируса горожане по-прежнему могут в поликлиниках по месту жительства или в горбольнице №7 в период с 20:00 до 7:30,

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