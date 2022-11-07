Николаев решил выплатить мобилизованным жителям Чувашии по 50 тысяч рублей

Деньги должны быть доведены до бойцов в кратчайшие сроки. Фото: администрация Главы Чувашии

В воскресенье, 6 ноября, глава Чувашии Олег Николаев посетил мобилизованных местных жителей, направленных на подготовку в Ульяновск. По итогам встречи он принял решение выплатить каждому из бойцов по 50 тысяч рублей.

Данная единовременная выплата должна компенсировать затраты мужчин на приобретение амуниции и оборудования, а также быть поддержкой для тех, у кого нет семей.

- Деньги должны быть доведены в кратчайшие сроки. Соответствующее поручение дано Минтруду и Минфину Чувашии, - написал Николаев в своем telegram-канале.

Для оказания поддержки бойцам из Чувашии в Ульяновске будут находиться представители Администрации Главы республики.

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