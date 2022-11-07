Демонтирован понтонный мост, соединявший Чувашию и Нижегородскую область

Мост возведут вновь весной 2023 года. Фото: пресс-служба Чувашской поисково-спасательной службы

В понедельник, 7 ноября, на реке Сура в Чувашии демонтировали понтонный мост, который соединял Шумерлинский район республики с Пильнинским районом Нижегородской области. Зимой на этом месте планируется открыть ледовую переправу, сообщают в пресс-службе Чувашской поисково-спасательной службы.

Мост возведут вновь весной 2023 года. Пока же перебраться из Чувашии в Нижегородскую область в этом месте нельзя.

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