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НовостиОбщество7 ноября 2022 6:41

В начале недели жителей Татарстана ждут морозы, мокрый снег и гололед

Ночью на 8 число столбики термометров опустятся до -4 градусов, говорят синоптики
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Ветер при всем этом обещает быть умеренным.

Ветер при всем этом обещает быть умеренным.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Днем в понедельник, 7 ноября, в Татарстане ожидается от +3 до -1 градуса. Порывы ветра местами могут достигать 10 м/с. На дорогах возможна гололедица, сообщает местный Гидрометцентр.

В последующие дни жителей республики ждут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ветер будет умеренным, гололедица на дорогах сохранится. Ночью на 8 число ожидается от +1 до -4 градусов, а днем – от +4 до -1. Ночью на 9 ноября – от +1 до -2, а днем – от 0 до +5.

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