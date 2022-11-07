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НовостиОбщество7 ноября 2022 7:00

Большая часть жителей Казани не доверяет акциям в «Черную пятницу»

Именно поэтому 71% горожан не собирается тратить свои сбережения в день распродаж
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Предположительный средний чек покупки в «Черную пятницу» в 2022 году в России составит 11,5 тысячи рублей.

Предположительный средний чек покупки в «Черную пятницу» в 2022 году в России составит 11,5 тысячи рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

25 ноября во всем мире в очередной раз пройдут распродажи в рамках «Черной пятницы». Однако, как оказалось, большая часть жителей Казани не верит в то, что в этот день действительно можно выгодно приобрести товары.

Согласно исследованию SuperJob, лишь 13% опрошенных горожан считают, что «Черная пятница» действительно является способом приобрести товары по низким ценам. А вот 71% казанцев не собирается тратить свои сбережения в день повсеместных распродажи.

Вместе с тем, правда, каждый десятый респондент имеет желание приобрести что-нибудь со скидкой.

Отметим, что предположительный средний чек покупки в «Черную пятницу» в 2022 году в России составит 11,5 тысячи рублей. Это на семь тысяч меньше, чем было годом ранее.

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