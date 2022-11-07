Нового руководителя представили во время еженедельного совещания в Исполкоме города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начальником МУП «Горэлектротранспорт» в Нижнекамске стал Эдуард Шайдуллин. Об этом в понедельник, 7 ноября, в ходе еженедельного совещания в Исполкоме города заявил мэр Рамиль Муллин.

Известно, что Шайдуллин работает на предприятии с 2020 года. В последнее время он был там главным инженером.

Отметим, что экс-начальник «Горэлектротранспорта» Рафаил Хабибуллин ушел с должности после 20 лет работы.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram