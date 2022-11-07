С начала частичной мобилизации из Нижнекамска на службу отправили 588 человек

Город в полной мере выполнил плановое задание по мобилизации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала частичной мобилизации из Нижнекамска на службу были призваны 588 человек. Такую цифру в ход прямого эфира назвал мэр города Рамиль Муллин.

По его словам, процесс мобилизации проходила в два этапа. Часть из резервистов уже отправлена на юг России и проходит боевое слаживание, часть - еще находится в командовании Казанского танкового училища.

Муллин поблагодарил призывников за храбрость, а их семьи - за оказанную бойцам поддержку.

Напомним, цели частичной мобилизации в Татарстане были достигнуты 31 октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Нижнекамске детей из семей мобилизованных будут бесплатно кормить в школах и разрешат им бесплатно ходить на концерты

Не забыли чиновники и о более взрослых членах семей резервистов, уезжающих в зону проведения спецоперации на Украине (подробнее)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram