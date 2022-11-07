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НовостиОбщество7 ноября 2022 6:21

С начала частичной мобилизации из Нижнекамска на службу отправили 588 человек

Часть из них на данный момент уже проходит боевое слаживание на юге России
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Город в полной мере выполнил плановое задание по мобилизации.

Город в полной мере выполнил плановое задание по мобилизации.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала частичной мобилизации из Нижнекамска на службу были призваны 588 человек. Такую цифру в ход прямого эфира назвал мэр города Рамиль Муллин.

По его словам, процесс мобилизации проходила в два этапа. Часть из резервистов уже отправлена на юг России и проходит боевое слаживание, часть - еще находится в командовании Казанского танкового училища.

Муллин поблагодарил призывников за храбрость, а их семьи - за оказанную бойцам поддержку.

Напомним, цели частичной мобилизации в Татарстане были достигнуты 31 октября.

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