С начала частичной мобилизации из Нижнекамска на службу отправили 588 человек

Город в полной мере выполнил плановое задание по мобилизации.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
С начала частичной мобилизации из Нижнекамска на службу были призваны 588 человек. Такую цифру в ход прямого эфира назвал мэр города Рамиль Муллин.
По его словам, процесс мобилизации проходила в два этапа. Часть из резервистов уже отправлена на юг России и проходит боевое слаживание, часть - еще находится в командовании Казанского танкового училища.
Муллин поблагодарил призывников за храбрость, а их семьи - за оказанную бойцам поддержку.
Напомним, цели частичной мобилизации в Татарстане были достигнуты 31 октября.
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