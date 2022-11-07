Соответствующий указ уже вступил в силу. Фото: Евгения ГУСЕВА

Состав оперативного штаба Татарстана «по базовой готовности» увеличен на восемь человек. Соответствующий указ 5 ноября подписал глава республики Рустам Минниханов.

Согласно документу, в состав оперштаба вошли: начальник Татарстанской таможни Марат Гараев, вице-премьеры региона Шамиль Гафаров и Лейла Фазлеева, зампредседателя Госсовета Татарстана Юрий Камалтынов, директор местного управления «Почта России» Ильнур Махмутов, военный прокурор Казанского гарнизона Мунко Цыренов и замначальника Горьковской железной дороги – филиала АО «Российские железные дороги» Александр Черемнов.

Указ вступил в силу сразу после подписания.

Напомним, первое заседание оперштаба состоялось 21 октября. На нем были обсуждены вопросы обеспечения общественного порядка.

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