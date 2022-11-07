Из Набережных Челнов в Казань прибыли два автобуса с родственникам мобилизованных

Вместе с родными бойцов в столицу Татарстана прибыли главы районов татарстанского автограда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 6 ноября, из Набережных Челнов в Казань прибыли два автобуса с родственниками мобилизованных резервистов. В столице Татарстана они встретились с призывниками, которые находятся в пунктах сбора, и передали им продукты и вещи.

Желание увидеться с родными выразили 87 горожан. Вместе с ними в Казань отправились главы районов татарстанского автограда.

Напомним, цели частичной мобилизации в Татарстане были достигнуты 31 октября. Об этом тогда официально заявил глава республики Рустам Минниханов.

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