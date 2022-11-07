Казанский «Ак Барс» обыграл «Северсталь» со счетом 3:2

Команда с 28 баллами занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. Фото: ak-bars.ru

В воскресенье, 6 ноября, казанский «Ак Барс» на выезде обыграл команду из Череповца «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра закончилась со счетом 3:2.

Счет в первом периоде открыл казанский нападающий Александр Радулов. Следом второе очко команде принес Артем Галимов. В третьем периоде нападающий Руслан Абросимов «Северстали» сократил разницу, реализовав буллит. Счет сравнял Адам Лишка.

Победу «барсам» в овертайме принес Илья Сафонов.

- Нас с победой, но нужно было выигрывать в основное время, - отметил после игры главный тренер казанцев Олег Знарок.

Отметим, «Ак Барс» с 28 баллами занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. «Северсталь» с 26 очками находится на девятой строчке в таблице Западной конференции.

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