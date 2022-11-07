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НовостиПроисшествия7 ноября 2022 5:14

В Йошкар-Оле иномарка на скорости врезалась в опору ЛЭП, два человека пострадали

По предварительным данным, водитель авто не справился с управлением
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
ДТП произошло у дома №115 по улице Машиностроителей.

ДТП произошло у дома №115 по улице Машиностроителей.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром в воскресенье, 6 ноября, у дома №115 по улице Машиностроителей в Йошкар-Оле произошло серьезное ДТП. Автомобиль Kia Sportage врезался сначала в бордюрный камень, а потом – на опору ЛЭП. По предварительным данным, 29-летний водитель иномарки не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением на повороте.

В результате аварии водитель и его пассажир получили травмы и были госпитализированы, сообщают в Госавтоинспекции Марий Эл.

Причины произошедшего выясняются.

У номеров авто была приклеена наклейка: «Стиль бешеный». Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

У номеров авто была приклеена наклейка: «Стиль бешеный». Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

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