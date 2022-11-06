7 и 8 ноября в Казани откроют мобильный пункт приема гуманитарной помощи

Для сбора гуманитарного груза будет выделен микроавтобус. Фото: Олег Укладов

В понедельник и вторник, 7 и 8 ноября, в Казани на парковке со стороны улицы Батурина организуют мобильный пункт приема гуманитарной помощи. Принести предметы первой необходимости можно с 11.00 до 16.00, сообщает Комитет по транспорту Казани.

В список нужных вещей входят одежда любых размеров, термобелье, нижнее белье с этикетками, средства гигиены, продукты, которые долго хранятся, батарейки, фонарики, посуда, термосы, одеяла и многое другое.

Напомним, в Казани ежедневно с 10.00 до 20.00 работают пункты сбора гуманитарной помощи для мобилизованных, их семей и жителей присоединенных территорий «Добрая Казань».

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