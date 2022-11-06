Владимир Путин назначил указом двух новых судей в Татарстане

Новыми судьями стали Булат Гильфанов и Антон Костин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане назначили двух новых судей. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин. Так, Булат Гильфанов избран судьей Верховного суда Татарстана, а Антон Костин - судьей Ново-Савиновского районного суда Казани. Они наделены полномочиями на шесть лет.

Гильфанов с 2017 года занимал должность судьи Заинского городского суда, а Костин был помощником председателя Ново-Савиновского районного суда.

Напомним, ранее в Татарстане ушли в отставку два председателя районных судов. Кроме того, прекращены полномочия трех судей Казани.

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