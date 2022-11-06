В МЧС Чувашии предупредили о проверке системы оповещения населения 8 ноября

Жителей Чувашии просят сохранять спокойствие. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Во вторник, 8 ноября, в Чувашии проведут плановую проверку автоматизированной системы централизованного оповещения населения. В учениях по гражданской обороне будут задействованы сирены и громкоговорители на улицах.

- Сигнал «Внимание всем!» прозвучит в 10.40. Тревога будет учебной. Просим жителей республики соблюдать спокойствие, - сообщили в МЧС Чувашии.

Этот сигнал подается для информирования населения о чрезвычайном происшествии. Жителям республики, услышав звук сирен, необходимо включить радиоприемники, телевизоры, прослушать информацию и следовать полученным указаниям.

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