8 ноября в ряде домов в Дербышках почти на сутки отключат воду

Ограничения затронут семь улиц. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани 8 ноября в нескольких домах жилого массива Дербышки отключат воду. Как сообщает МУП «Водоканал», ограничения продлятся с 9.00 8 ноября до 6.00 следующего дня.

Воду отключат по адресам: улица 1-я Кленовая, 31 - 69; улица 2-я Кленовая, 31 - 75; улица 3-я Кленовая, 9 (корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6), четные номера домов от 32 до 78; улица Малиновая, 31 - 67б; улица Тополевая, 1а (корпус 1), 2, 2а, 4, 4 (корпус 1), 6; 19 - 47а; улица Стадионная, 1, 1/1, 1а (корпус 1), 2а, 3; улица Энтузиастов, 1.

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