В ходе спецоперации погиб уроженец Набережных Челнов Андрей Новичков

Бойца похоронили на Аллее Славы челнинского кладбища. Фото: пресс-служба мэра Набережных Челнов.

В ходе специальной операции погиб татарстанец – уроженец Набережных Челнов Андрей Новичков. В воскресенье, 6 ноября, в городе состоялась церемония прощания с бойцом. Ему было 22 года.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев выразил соболезнования родным и близким погибшего. Он также пришел проститься с бойцом.

За мужество и героизм Андрея Новичкова посмертно наградят Орденом Мужества, его имя увековечат на мемориале «Родина-мать» у Вечного огня, сообщают в пресс-службе главы Набережных Челнов.

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