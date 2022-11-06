В Набережных Челнах в многоэтажном доме взорвался самогонный аппарат

На место происшествия приехали пожарные подразделения и экстренные службы. Фото: пресс-служба МЧС Татарстана.

В воскресенье, 6 ноября, в многоэтажном доме Набережных Челнов произошла разгерметизация самогонного аппарата. По информации МЧС Татарстана, хлопок раздался в ванной комнате квартиры на втором этаже.

Из-за разгерметизации самогонного аппарата в окнах выбило стекла. Пожара не было, как и других разрушений.

В происшествии пострадал 42-летний владелец квартиры. Он был госпитализирован для оказания медицинской помощи.

Последствия происшествия. Фото: пресс-служба МЧС Татарстана.

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