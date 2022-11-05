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НовостиОбщество5 ноября 2022 13:02

В столице Татарстана Старообрядческий проезд станет пешеходным

Вместе с улицей горожане получат благоустроенный сквер митрополита Адриана
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Старообрядческий проезд станет пешеходной с целью объединения внутренних пространств территории собора и сквера.

Старообрядческий проезд станет пешеходной с целью объединения внутренних пространств территории собора и сквера.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани планируют перекрыть Старообрядческий проезд и сделать дорогу пешеходной. Эти работы проведут с целью объединения внутренних пространств территории собора и сквера. Также вместе с улицей горожане получат пространства для проведения различных мероприятий, благоустроенный сквер митрополита Адриана и дворовую территорию Кафедрального собора Казанско-Вятской епархии.

При этом на месте парковки, которая находится на данном участке, установят скамейки, проложат брусчатку и озеленят участок. Также планируют отреставрировать дом-притчу и богадельню. Средства на эти цели выделят в 2023 году, сообщает "Бизнес Online".

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