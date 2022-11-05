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НовостиОбщество5 ноября 2022 10:02

Глава Татарстана поручил к зиме обеспечить надлежащий контроль за содержанием дорог

А также сформировать резервы сил и средств для оперативного реагирования на критические погодные условия
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По словам Рустама Минниханова, необходимо своевременно информировать население об изменениях погодных условий и обстановке на дорогах. Фото: tatarstan.ru

По словам Рустама Минниханова, необходимо своевременно информировать население об изменениях погодных условий и обстановке на дорогах. Фото: tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил обеспечить надлежащий контроль за содержанием дорог в зимний период, сформировать резервы сил и средств для оперативного реагирования на критические погодные условия, сообщает пресс-служба главы республики.

- В зоне особого контроля должны быть вопросы предупреждения дорожно-транспортных происшествий, а также обеспечение условий для всех видов транспорта. Нужно своевременно информировать население об изменениях погодных условий и дорожно-транспортной обстановке, - отметил Минниханов.

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