В Татарстане более 25,5 тысячи семей оформили выплаты на первого ребенка

Ежемесячную выплату в связи с рождением или усыновлением первого ребенка можно получить, подав заявление на портале госуслуг. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане более 25,5 тысячи семей оформили ежемесячную выплату в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. Такая возможность появилась благодаря участию региона в национальном проекте "Демография", сообщает пресс-служба Минтруда республики.

Эти средства можно получить, подав заявление на портале госуслуг или в отделении Республиканского центра материальной помощи по месту регистрации. Выплаты предоставляются до достижения ребенком трехлетнего возраста. Ее сумма составляет 11,5 тысячи рублей.

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