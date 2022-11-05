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НовостиОбщество5 ноября 2022 9:32

В Татарстане более 25,5 тысячи семей оформили выплаты на первого ребенка

Ее сумма составляет 11,5 тысячи рублей
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Ежемесячную выплату в связи с рождением или усыновлением первого ребенка можно получить, подав заявление на портале госуслуг.

Ежемесячную выплату в связи с рождением или усыновлением первого ребенка можно получить, подав заявление на портале госуслуг.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане более 25,5 тысячи семей оформили ежемесячную выплату в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. Такая возможность появилась благодаря участию региона в национальном проекте "Демография", сообщает пресс-служба Минтруда республики.

Эти средства можно получить, подав заявление на портале госуслуг или в отделении Республиканского центра материальной помощи по месту регистрации. Выплаты предоставляются до достижения ребенком трехлетнего возраста. Ее сумма составляет 11,5 тысячи рублей.

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