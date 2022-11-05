В Татарстане за неделю вновь подорожало дизельное топливо

При этом цена на бензин марки АИ-95 стала дешевле на 0,03% - до 49,39 рубля за литр. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане с 24 по 31 октября вновь подорожало дизельное топливо. Соответствующие данные опубликованы на сайте Татарстанстата.

Согласно исследованию, стоимость дизельного топлива увеличилась на 0,25% - до 52,94 рубля за литр. А с 17 по 24 октября цена на дизель стала дороже лишь на 0,03% или одну копейку.

Однако все еще не меняется стоимость бензина марок АИ-92, АИ-98 и выше - 45,94 рубля и 60,76 рубля за литр, соответственно. При этом цена на бензин марки АИ-95 стала дешевле на 0,03% - до 49,39 рубля за литр.

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