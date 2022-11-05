В Набережных Челнах состоялось награждение победителей фестиваля "Кубок Единства"

Футбольный фестиваль был посвящен ко Дню народного единства. Фото: МВД Татарстана

В Набережных Челнах с 31 октября по 4 ноября прошел детско-юношеский футбольный фестиваль "Кубок Единства", посвященный ко Дню народного единства. В пятницу, 4 ноября, состоялось награждение победителей данного мероприятия, сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Так, первое место в возрастной группе до девяти лет заняла команда из Набережных Челнов - спортивная школа "Строитель", второе - футбольная клуб "Ангелболл" из Уфы и третье - спортивная школа "Виктория" Набережных Челнов. Кроме того, победителями в возрастной группе до 12 лет стали команды из Набережных Челнов: спортивный комплекс "КамАЗ"-1 (первое место), спортивная школа "Олимп" (2 место) и спортивный комплекс "КамАЗ"- 2 (третье место).

Отметим, в фестивале приняли участие 38 команд из Севастополя, Луганска, Донецка, Южной Осетии, Пермского края, Мордовии, Ульяновска, Уфы и нескольких городов Татарстана. Его организаторами являются Управление физической культуры и спорта Набережных Челнов и Федерация школьного спорта Санкт-Петербурга "Школьная лига".

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