В Казани на улице Баумана после реставрации вновь открылась карета Екатерины II

Бизнес-сообщество улицы Баумана предложило восстановить художественное оформление кареты Екатерины II. Фото: скриншот

В столице Татарстана на улице Баумана после реставрации вновь открылась карета императрицы Екатерины II. Восстановлением ее росписи занимался художник Ильнур Бакиров, сообщает администрация Вахитовского и Приволжского районов города.

Эти работы приурочили к 255-летию с момента визита императрицы в Казань. В честь этого бизнес-сообщество улицы Баумана предложило восстановить ее художественное оформление.

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