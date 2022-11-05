Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 ноября 2022 7:45

В Казани на улице Баумана после реставрации вновь открылась карета Екатерины II

Эти работы приурочили к 255-летию с момента визита императрицы в город
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Бизнес-сообщество улицы Баумана предложило восстановить художественное оформление кареты Екатерины II.

Бизнес-сообщество улицы Баумана предложило восстановить художественное оформление кареты Екатерины II.

Фото: скриншот

В столице Татарстана на улице Баумана после реставрации вновь открылась карета императрицы Екатерины II. Восстановлением ее росписи занимался художник Ильнур Бакиров, сообщает администрация Вахитовского и Приволжского районов города.

Эти работы приурочили к 255-летию с момента визита императрицы в Казань. В честь этого бизнес-сообщество улицы Баумана предложило восстановить ее художественное оформление.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram